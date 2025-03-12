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مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ "الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم"

04:39 م الأربعاء 12 مارس 2025

مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير المالية لمناقشة موازنة العام القادم، حيث تم عرض ملامح الموازنة الجديدة، التي تتضمن زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة مخصصات تكافل وكرامة

وأوضح مدبولي أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في مخصصات برنامج تكافل وكرامة، حيث ستصل المخصصات إلى 53 مليار جنيه في العام المقبل مقارنة بـ 40 مليار جنيه في العام الحالي.

نمو كبير في القطاعات الاجتماعية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك نسبة نمو كبيرة في المخصصات الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم، بما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تكافل وكرامة
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