دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مكتب رئيس الحكومة توضع عليه يوميا مجموعة من التقارير المهمة، من بينها تحرك أسعار السلع.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ردا وتوضيحا على سؤال حول رفع دعم الوقود كليا بنهاية العام الحالي وخاصة مع قرب اجتماع لجنة التسعير الآلي للوقود: نتابع يوميا أسعار كل السلع وتحركاتها في الأسواق وكل أجهزة الدولة.. وأحد التقارير اليومية التي توضع على مكتب رئيس الوزراء تحرك أسعار السلع.

وأوضح مدبولي: حركة تسعير الوقود، قلنا خطتنا إننا عايزين نصل في نهاية العام لوقف النزيف وسيظل دعم بيني، عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه.

وتابع رئيس الحكومة: ستظل الأنبوبة مدعومة بجزء ليس بالقليل، كل الحاجات دي محطوطة وأعلنا عنها من قبل وبنراعي الظروف، وقلنا فيه فترة زمنية لن تزيد الأسعار فيها.

وقبل يومين، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.

ووقتها، قال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، د.محمد معيط، في مقابلة لـ"العربية Business" إن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر المقبل.

وبحسب موازنة العام المالي الحالي رصدت الحكومة 154 مليار جنيه لدعم الوقود ووفق بيانات وزارة البترول يذهب معظمهم للسولار.