مدبولي: طرح 400 ألف شقة بعد عيد الفطر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية تلبي احتياجات شرائح المجتمع بعد عيد الفطر.

وأضاف مدبولي، أن انخفاض معدل التضخم في مصر يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم ونجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن

وتابع: موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري وتأكيدا على جدية الحكومة على الاستمرار وبنجاح في تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن درجات الحرارة

"الكهرباء" تعلن حاجتها إلى عدد من الوظائف المختلفة

استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. توجيه مهم لوزير الري والتنفيذ قبل نهاية أبريل 2025