الحكومة توافق على تأجير مجزر شبرا الخيمة المطور لدعم الاستثمار في قطاع اللحوم

كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، موافقته على الدراسة الخاصة بتأجير مجزر شبرا الخيمة المطور لإحدى الشركات المتخصصة لمدة 5 سنوات، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المجازر الحكومية وتحقيق أعلى معايير الجودة في إنتاج اللحوم، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لرفع كفاءة المجازر وتحديث البنية التحتية لمنظومة الذبح، بما يواكب المعايير الصحية والبيئية الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

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