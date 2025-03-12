مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بالفيوم

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة في محافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بهدف إقامة مشروعات سكنية جديدة تخدم شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، ضمن المبادرات القومية للإسكان، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة الإسكانية وتوفير مساكن بأسعار مناسبة بمختلف المحافظات.

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