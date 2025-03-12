مشادة داخل مطار القاهرة.. مسافرة تعتدي على موظف بشركة طيران والشرطة تتدخل

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه أثناء إنهاء إحدى المسافرات إجراءات سفرها بكاونترات التسجيل للرحلات بمطار القاهرة الدولي، وذلك على متن إحدى الرحلات التابعة لشركة طيران أجنبية، وقعت مشادة كلامية بينها وبين ضابط حركة تابع لشركة الطيران.

وأضافت الشركة: تطور الموقف وقامت المسافرة بالاعتداء على الموظف بالضرب والإهانة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشابك بين الطرفين.

وأوضحت "القابضة للمطارات"، أنه على الفور، قامت سلطات المطار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحويل الطرفين إلى مكتب مفتش مباحث المطار، وحررت شرطة السياحة محضرًا رسميًا بالواقعة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابعت: تؤكد إدارة المطار تعاونها الكامل مع الجهات الأمنية المختصة في متابعة تفاصيل الواقعة والتعامل معها وفق الأطر القانونية. كما إنها تشدد على التزامها بتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع المسافرين والعاملين، مع اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أعلى معايير الانضباط والسلامة داخل المطار.

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