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أسعار الخضراوات والفواكه بمنافذ وزارة التموين

02:19 م الأربعاء 12 مارس 2025

أسعار الخضراوات والفاكهة

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كتب- محمد سامي:

ضَخَّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، كميات كبيرة من السلع الغذائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وتستمر الشركة اليوم الأربعاء في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "مصراوي" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، والتي شهدت استقرارًا اليوم، في ما يلي:

الطماطم: 6 جنيهات.

البصل: 16 جنيهًا .

‏‎‏‎‏‎البطاطس: 10 جنيهات.

الجزر: 12 جنيهًا.

البطاطا: 12.5 جنيه.

الخيار: بـ20 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: 18.5 جنيه .

الكوسة: 20 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس: 18.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي: 20 جنيهًا.

الفلفل الألوان: 68 جنيهًا .

الليمون: 75 جنيهًا .

الفاصوليا الخضراء: 28 جنيهًا.

الموز البلدي: 32 جنيهًا.

الفراولة: 45 جنيهًا.

اليوسفي: 27 جنيهًا.

الجوافة: 35 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات والفواكه منافذ وزارة التموين وزارة التموين
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