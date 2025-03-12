صور- القوات المسلحة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1446 هـ

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالقوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ أيمن عقل، أعقبها كلمة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء وزارة الأوقاف أكد خلالها أن انتصار العاشر من رمضان سيظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين، حيث استطاع رجال الجيش المصري البواسل في هذا الشهر الكريم أن يضربوا أروع الأمثلة في تحدي الصعاب وتخطي العقبات لإيمانهم الراسخ بنصر الله وتأييده.

وألقى اللواء/ أ ح أحمد محمد الصيفي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشار فيها إلى أن هذه الذكرى المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز في تاريخنا العسكري والوطني وتجسيداً لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار، موجهاً التحيه لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكية لإسترداد أرض سيناء المقدسة، كما أكد عزم رجال القوات المسلحة على إمتداد سيرة جيل النصر العطرة بالعمل والفداء والتضحية محافظين على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

وخلال مراسم الاحتفال تم تكريم عدد من رجال القوات المسلحة الذين حصلوا على مراكز متقدمة خلال مشاركتهم فى المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين للعام الهجرى 1446 ه، والتى عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.