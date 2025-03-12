"الكهرباء" تعلن حاجتها إلى عدد من الوظائف المختلفة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حاجتها إلى توظيف عدد من العاملين بالقطاع في مجالَي الأمن والشؤون القانونية، وذلك عن طريق النقل أو الإعارة من شركات الكهرباء والمناطق التابعة للشركة.

وظائف شاغرة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام النقل أو الإعارة

وتتضمن الوظائف المعلن عنها، حسب الإعلان الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، شغل مناصب باحث أمن ومندوب أمن للعمل في الإدارة العامة للأمن بالمنطقة الشمالية (مقرها القاهرة) والإدارة العامة للأمن بالمنطقة الجنوبية (مقرها الجيزة).

شروط التقدم

- بيان الحالة الوظيفية للمتقدم.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- ألا يقل تقييم المتقدم عن "جيد جدًّا" في آخر ثلاثة تقارير أداء.

- ألا تزيد سن المتقدم على 45 عامًا.

- موافقة جهة العمل الحالية على النقل أو الإعارة.

طريقة التقدم

على الراغبين في التقدم إرسال طلباتهم مرفقة ببيان الحالة الوظيفية، موضحًا فيه الجزاءات والتقارير الدورية، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل على النقل أو الإعارة.

ويتم استلام الطلبات في الإدارة العامة لشؤون الأفراد بديوان عام الشركة بالعاصمة الإدارية خلال 30 يوم عمل، اعتبارًا من 3 أكتوبر 2025 حتى 28 نوفمبر 2025.

وظائف المحاماة الشاغرة

أعلنت الشركة عن حاجتها إلى توظيف 8 محامين للعمل في قطاع التفتيش الفني بأعمال القطاع القانوني والإدارات القانونية بالعاصمة الإدارية، عن طريق النقل أو الإعارة من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو الندب من العاملين بمناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء.