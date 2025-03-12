حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن درجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة بشكل كبير وتصل لـ 28 درجة على القاهرة.

وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة خلال الفترة الحالية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في ظل ارتفاع الحرارة واستقرار حالة الطقس.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد أي فرص للأمطار على جميع المناطق، لكن يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء ستظل معتدلة خلال فترة النهار وباردة ليلا.

وطالبت الهيئة من المواطنين عدم التخفيف المبالغ فيه للملابس تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

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