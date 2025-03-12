العمل: 14 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم في شركات خاصة بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة القاهرة عقود عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

14 عقدًا جديدًا لذوي الهمم في شركات خاصة

أوضح سيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن المديرية قامت بتسليم 14 عقد عمل جديد لشباب المحافظة في عدد من الشركات الخاصة، وهي: صني فارما، وهايبر 1، وشوا للبلاستيك، وذلك من خلال مكتب تفتيش مدينة بدر، وتم توزيع كرتونة رمضان لكل مستفيد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تنفيذًا للقوانين المنظمة لتشغيل ذوي الهمم

أكد "الشرقاوي"، أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المتعلقة به، والتي تنص على استيفاء نسبة 5% من إجمالي العاملين في المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر، مشددًا شدد على التزام الوزارة بتنفيذ تكليفات وزير العمل بتكثيف الجهود لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأشار مدير المديرية إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى التنمية البشرية، وتوفير حياة كريمة وفرص عمل حقيقية للشباب.

شهد تسليم العقود قيادات مديرية العمل بمحافظة القاهرة ومكتب عمل بدر، وهم: السيد الشرقاوي، وإسلام أحمد، وأحمد هنيدي، وإيمان فرج، وريم جاب الله، وأسماء عاطف، إلى جانب ممثلي الشركات المشاركة في المبادرة.

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