استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. توجيه مهم لوزير الري والتنفيذ قبل نهاية أبريل 2025

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبل (الموسم الصيفي).

واستعرض الاجتماع تقارير مرور مهندسي قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال تطهيرات الترع المنتهية والجارية بمختلف المحافظات، واستعراض البرنامج الزمني لخطة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، لتنفيذ أعمال تطهيرات الترع .

وشدد سويلم على سرعة إتمام كل أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية شهر أبريل ٢٠٢٥ بحد أقصى، مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للري؛ لضمان قدرة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة .

وأكد وزير الري مواصلة المرور الدوري من مهندسي الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية على الترع؛ لضمان نهو كل التطهيرات طبقًا لخطة التطهيرات الموضوعة، والتأكد من جاهزية شبكة الترع لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل .

ووجه سويلم بقيام أجهزة الري بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة؛ لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، لضمان قدرة هذه المساقي على إمرار التصرفات المائية من الترع، وصولًا إلى الأراضي الزراعية .