"‫لقد وقعنا في الفخ‬".. لميس الحديدي توجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

القاهرة - مصراوي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على أزمة انسحاب فريق الأهلي من مباراته أمام الزمالك بالدوري العام، اليوم الثلاثاء.

وقالت الحديدي عبر حسابها على فيسبوك: "كنت أظن مجلس إدارة الأهلي أذكى من ذلك.. نُصب لك الفخ ووقعت فيه: قرعة فى موعد عجيب فجر الجمعة! خطاب رسمي من ⁧الرابطة‬⁩ بالحكام الأجانب واتحاد الكرة‬⁩ لا يرد ثم يقول ليلة الماتش ما عنديش وقت ولازم تبلغونا من بدرى.. "فخ " واضح وضوح الشمس منصوب لك من الجميع وإنت شايفه وأتكرر قبل كده.. إزاي تقع فيه؟".

وأضافت: "مين ح يحاسب على الخسائر؟ ⁧‫الدوري‬⁩، ⁧‫بطولة أفريقيا‬⁩ العام القادم، الخسائر المادية المتوقعة ومنها الرعايات خاصة إنك لسه صارف ملايين في ⁧‫الميركاتو‬⁩.. مين ح يحاسب على كل ده؟ كلنا في ضهر الأهلي أكيد،‬⁩ لكن الانسحاب ليس في قاموس الأهلي".

وتابعت: "إحنا نادي بناخد حقنا في الملعب وبالبطولات مهما كره الكارهون وإحنا عارفينهم.. مجلس الإدارة يجب أن يعترف بالخطأ.. ⁧‫لقد وقعنا في الفخ‬⁩".

وكان من المقرر إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وتواجد فريق الزمالك في أرض الملعب في الموعد المحدد للقاء، وكذلك تواجد طاقم التحكيم المصري المكلف بإدارة المباراة بقيادة محمود بسيوني، دون حضور لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق، لينتظر حكم اللقاء لمدة 15 دقيقة، قبل أن يعلن عن إلغاء المباراة لعدم تواجد فريق الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانا صباح اليوم، طالب خلاله بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك بسبب عدم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة اللقاء، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري الممتاز في حالة عدم الاستجابة لطلباته.

من جانبه، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك - في بيان رسمي - تمسكه بإقامة اللقاء في موعده وعدم تأجيله، وعدم تغيير طاقم التحكيم الذي أعلن اتحاد الكرة أمس.