كيف تتعامل عند ظهور كلمتي "أحمال" و"error" على شاشة العداد مسبق الدفع؟

كتب - محمد صلاح:

يتعرض بعض المواطنين لمواقف معينة، خاصة مستخدمي العداد مسبق الدفع، حيث تظهر بعض العبارات أو الكلمات على شاشة العداد، مما يثير عددًا من التساؤلات حول آلية وكيفية التعامل مع هذه الحالات عند ظهورها.

يستعرض "مصراوي" فيما يلي الحالات التي تظهر فيها كلمة "أحمال" على شاشة العداد مسبق الدفع:

1- تظهر عندما تزيد الأحمال عن قدرة العداد، وتُنذر المشترك بضرورة تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

2- قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير، أي يتحمل تركيب 4 مكيفات بقدرة 1.5 حصان دون مشاكل.

3- في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد، يتم فصل التيار الكهربائي لمدة خمس دقائق (للتنبيه) ثم يعود التيار، ويُلزم العميل بتخفيض أحماله لاستمرار التيار.

4- مع استمرار الأحمال، يتم فصل وعودة التيار ثلاث مرات، ثم يفصل نهائيًا ولا يعود إلا من خلال شركة الكهرباء.

5- يُعد ظهور كلمة "أحمال" على عداد الكهرباء مسبق الدفع من أهم مميزاته، إذ يساعد المشترك على تخفيف أحماله، مما يساهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

ظهور كلمة "error" على شاشة العداد مسبق الدفع

تظهر كلمة "error" على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع نتيجة وجود عطل فني، وهناك معلومات يجب معرفتها للتعامل الفوري مع العداد في هذه الحالة، إضافة إلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث عطل في عداد الكهرباء مسبق الدفع وكيفية قراءة كود العطل الذي يظهر على شاشة العداد وطرق حله.

1- كود 204 Err

عند ظهور هذا الكود على شاشة العداد، يجب رفع العداد بواسطة شركة توزيع الكهرباء التابعة للمشترك، ثم يتم تصفير العداد باستخدام كارت إعادة التهيئة وكارت المصنع، وبعد ذلك يتم تركيب العداد مجددًا. وفي حالة وجود رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها في العداد، تُضاف كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.

2- كود Err-0101 ، Err-0108

يشير هذا الكود إلى أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح أو غير متطابق مع البرنامج (الكارت المُدخل بالعداد يخص عدادًا آخر).

إذا كان العداد جديدًا، يتم تخصيصه وبرمجته للمشترك مع مراجعة الصفحة "75" بالعداد، ومطابقة الرقم الظاهر على الشاشة برقم الشاسيه.

أما إذا كان العداد خاصًا بمشترك (كود 02)، فيتم مراجعة المشترك للتأكد من عدم استبداله بكارت عداد آخر.

3- كود Err-0204

يشير إلى أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.

الحل: يتم إدخال كارت "قراءة البيانات" بالعداد لتسجيل بياناته، مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم يتم تصفير العداد باستخدام كارتَي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد، وبعد ذلك يتم وضع كارت "قراءة البيانات" مرة أخرى مع الضغط على الزر الأسود لإعادة تسجيل بيانات العداد.

4- كود Err-1091

يشير إلى وجود مشكلة في وقت العداد أو انتهاء صلاحية الكارت.

الحل: يجب على المشترك التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد صلاحية الكارت.

5- كود Err-0201

يشير إلى وجود خطأ في البيانات الخاصة بتاريخ العداد.

الحل: يجب إعادة برمجة العداد بواسطة شركة الكهرباء التابعة له.

6- كود Err-0400

يحدث نتيجة مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.

الحل: يتم رفع العداد وإعادة تهيئته، مع البحث عن المشترك بقراءة الكارت وليس عبر رقم العداد للحفاظ على الاستهلاكات الخاصة به.

7- كود Err-0002

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه، أو أنه غير صحيح، أو مقلوب، أو أن قارئ الكارت بالعداد تالف.

الحل: يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا، أو ضبط وضعيته، أو فحص قارئ الكارت بالعداد.

8- كود Err-0805

يعني وجود خطأ في قراءة البيانات.

الحل: إعادة المحاولة باستخدام كارت بديل دون شحنة، أو استرجاع الشحنة المبدئية.

9- كود Err-0600

يعني عدم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة التهيئة.

الحل: يجب الضغط على الزر أثناء وضع الكارت.

10- كود Err-0500

يعني أنه تم سحب الكارت بسرعة من العداد قبل قراءته بالكامل.

الحل: يجب وضع الكارت في العداد والانتظار فترة كافية.

11- كود Err-0200

يشير إلى وجود خطأ في العملية المسجلة على الكارت.

الحل: يجب إعادة تنفيذ العملية على الكارت مجددًا.

12- كود Err-0106 ، Err-0107

يشير إلى وجود خطأ في بيانات الكارت المدخل بالعداد، حيث تكون البيانات الكودية للمشترك غير مطابقة للبيانات المسجلة بالعداد.

الحل: يتم إصدار كارت بديل، وإذا استمرت المشكلة، يجب إعادة برمجة العداد.

13- كود Err-0105

يشير إلى أن التعريفة المسجلة في البرنامج مختلفة عن تلك الموجودة في العداد.

الحل: يجب إعادة برمجة العداد.

14- كود Err-0104

يعني أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت المستخدم.

الحل: يجب تغيير الكارت.

15- كود Err-1

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه، أو أنه غير صحيح، أو مقلوب، أو أن قارئ الكارت تالف.

الحل: يجب استبدال الكارت إذا كان تالفًا، أو ضبط وضعيته.

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