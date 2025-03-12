ارتفاع جديد بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 28 14

بنها 27 16

دمنهور 27 15

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 15

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 28 14

السويس 28 14

العريش 27 12

رفح 24 13

رأس سدر 26 13

نخل 28 09

كاترين 19 06

الطور 26 15

طابا 26 13

شرم الشيخ 28 18

الاسكندرية 25 14

العلمين 25 14

مطروح 27 13

السلوم 28 15

سيوة 28 13

رأس غارب 27 16

الغردقة 26 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 27 18

شلاتين 28 16

حلايب 25 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 27 15

بني سويف 28 13

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 29 13

قنا 32 13

الأقصر 32 12

أسوان 31 14

الوادى الجديد 30 15

أبوسمبل 32 15



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