خاص| خطة الأزهر الشريف للمشاركة في إعادة إعمار غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، عن تفاصيل خطة الأزهر الشريف للمشاركة في إعادة إعمار غزة، تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية.

وقال الضويني في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إن الأزهر الشريف جزء من الدولة المصرية وسيكون تحركه نحو إعادة الإعمار أو كفالة أهل غزة ضمن ما توجه به الدولة.

وأشار الدكتور محمد الضويني، إلى أن هناك جهود تبذل من الأزهر الشريف الذي لديه ممثلين في الجهات المعنية، كاشفا أن الأزهر الشريف جاهز تماما لإعادة الدراسة بالمعاهد الأزهرية في غزة تحت إشرافه.

ونوه إلى أن بيت الزكاة يقدم مساعدات إنسانية كثيرة للأشقاء في غزة منذ بداية الأزهر ومستمر في ذلك، إضافة إلى القوافل الطبية لجامعة الأزهر، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر.

وشدد الضويني، على أن الأزهر مستعد تماما لاستيعاب الطلاب الفلسطينيين بالمعاهد الأزهرية طبقا لما توجه به الدولة المصرية.



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