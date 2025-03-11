أحمد موسى يعلق على انسحاب الأهلي من القمة: "تداعيات كبيرة ستحدث"



القاهرة - مصراوي:

علق الإعلامي أحمد موسى، على انسحاب فريق الأهلي من مباراته أمام الزمالك بالدوري العام، اليوم الثلاثاء.

وقال موسى عبر حسابه على تويتر: "الحكم محمود بسيوني يطلق صافرة نهاية القمة… يااااه، خلصت بسرعة المباراة… تداعيات كبيرة ستحدث".

وأضاف: "تخيلوا، في مصر حاليًا رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي ووفود من ٥٤ دولة لإجراء انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجميعهم يتابعون تطورات المباراة في أحد فنادق القاهرة، وتكون هذه النهاية… فوضى رياضية ما بعدها فوضى".