الإعلان عن شغل 5 وظائف قيادية شاغرة بـ''الخدمات الطبية للكهرباء

كتب – محمد صلاح

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل خمس وظائف قيادية شاغرة.

وتشمل هذه الوظائف:

رئيس قطاع الخدمات الطبية – قطاع المنصورة الطبي.

مدير الإدارة العامة للصيدليات – قطاع الجيزة.

مدير الإدارة العامة لمستشفى الكهرباء – الإسماعيلية.

مدير الإدارة العامة للطب الوقائي – قطاع القاهرة الطبي.

مدير الإدارة العامة للصيدليات – قطاع القاهرة.

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