إشادة كبيرة بدور "الشئون المعنوية" في الندوة التثقيفية الـ41

كتب- محمد سامي:

نجحت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في أداء دورها الحيوي داخل وخارج المؤسسة العسكرية، حيث كرّست جهودها في تعزيز مشاعر الولاء والانتماء، إلى جانب دورها التنويري الكبير في نشر الوعي المجتمعي، مما انعكس بشكل مباشر على وجدان الشعب المصري بصفة عامة.

وقد تجلى هذا الدور بوضوح خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، احتفاءً بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تحت شعار "شعب أصيل"، والتي عُقدت بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وشهدت الفعالية حضور القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب أسر وأهالي الشهداء الأبرار.

وخلال الندوة، عُرض فيلم تسجيلي تناول المحطات التاريخية الفارقة في مسيرة مصر، مسلطًا الضوء على التضحيات العظيمة التي قدّمها أبناء الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره.

كما شملت الندوة عددًا من الفقرات والأفلام التسجيلية التي تجسد بطولات القوات المسلحة المصرية، وتبرز تضحيات رجالها عبر العصور.

دور استراتيجي لإدارة الشؤون المعنوية

وتواصل إدارة الشؤون المعنوية، باعتبارها إحدى الركائز الإعلامية للقوات المسلحة، تسليط الضوء على الأحداث الكبرى التي مرت بها البلاد، بدءًا من حرب أكتوبر المجيدة، مرورًا بالتحديات التي واجهتها مصر حتى عام 2013، وصولًا إلى المشروعات القومية الكبرى التي تُنفَّذ حاليًا في مختلف القطاعات.

وقد أثبتت الإدارة نجاحها، لا سيما خلال الندوة التثقيفية، في تقديم صورة صادقة تعبر عن قيمة التضحيات الجليلة التي يبذلها أبطال القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

تطوير الإعلام العسكري وتعزيز الأمن القومي

حظيت ندوة اليوم بإشادة واسعة من الحضور، حيث جسدت الدور المحوري لإدارة الشؤون المعنوية في تطوير الإعلام العسكري ليصبح أكثر تأثيرًا وجاذبية، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يسهم في دعم ركائز الأمن القومي المصري.

وفي إطار دورها التوعوي، تواصل الإدارة التكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، معتمدة على القوة الناعمة من خلال إنتاج الأفلام التسجيلية والأغاني الوطنية، التي لامست مشاعر المصريين وعززت روحهم الوطنية.

يوم الشهيد.. تخليد لتضحيات الأبطال

ويُحتفل في التاسع من مارس من كل عام بـ يوم الشهيد، إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض خلال حرب الاستنزاف عام 1969، حيث ضرب أروع مثال في القيادة الميدانية والتلاحم مع جنوده في الصفوف الأمامية. ويعد هذا اليوم تكريمًا للمخلصين الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ليبقى نابضًا بالحياة، مزدهرًا بالأمن والنماء.

كما أن الدور الذي تضطلع به إدارة الشؤون المعنوية يعكس التزامها بترسيخ قيم الوطنية والاعتزاز بالتاريخ المصري، من خلال تطوير أدوات الإعلام العسكري، وإيصال الرسائل الوطنية بطرق أكثر إبداعًا وتأثيرًا، لتظل القوات المسلحة دائمًا حائط الصد الأول في مواجهة التحديات، ورمزًا للصمود والكرامة الوطنية.

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