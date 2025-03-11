ماهى أسباب معاناة بعض الأشخاص من تضخم الطحال؟.. حسام موافي يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، على استفسار أحد المشاهدين حول حالة والده البالغ من العمر 54 عامًا، حيث اكتشف منذ ست سنوات أن الطحال لديه متضخم، بينما كان الكبد سليمًا، موضحًا أن الطبيب المعالج حينها أكد أن السبب يعود إلى الإصابة بالبلهارسيا، وبعد عام، ظهرت لديه أجسام مضادة، ولكن تحليل PCR كان طبيعيًا، كما أظهرت صورة الدم زيادة في كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن نخاع العظم هو المسؤول عن تكوين الدم وإنتاج مكوناته، والتي تشمل كرات الدم البيضاء، كرات الدم الحمراء، والصفائح الدموية.

وأضاف أن نخاع العظم قد يمر بحالتين، إما نشاط زائد أو خمول، وفي حالة النشاط الزائد، قد يؤثر على أحد مكونات الدم فقط، مثل كرات الدم الحمراء، أو قد يشمل كرات الدم الحمراء والبيضاء، أو الصفائح الدموية، أو حتى جميع هذه المكونات معًا.

وأشار موافي إلى أن نقص الأكسجين قد يؤدي إلى تنشيط كرات الدم الحمراء بشكل كبير، مما قد يسبب زيادة غير طبيعية في عددها.

وأكد أن الطحال يلعب دورًا مهمًا في نشاط نخاع العظم، حيث يرتبط بوظائفه في إنتاج وتصفية مكونات الدم، مما يجعله جزءًا أساسيًا في عملية تكوين الدم داخل الجسم.

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