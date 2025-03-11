حقيقة عودة الأمير محمد علي إلى مصر.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

كتب- محمد شاكر:

أكد مصدر مقرب من الأسرة العلوية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحديث حول عودة الأمير محمد علي إلى مصر، هذه الأيام وما تردد حول توفيق أوضاعه، هي أمور يشوبها عدم الدقة.

وقال المصدر: إن الأمير محمد علي، عاد إلى مصر منذ عام ونصف وقرر الاستقرار بها حتى يتعلم أبناؤه اللغة العربية ويعيشون في الثقافة المصرية، خاصة أنه أحد عشاق الحضارة المصرية بكل مكوناتها التاريخية.

وأضاف المصدر: لم يكن لدى الأمير محمد علي، أي مشاكل إدارية كما تردد؛ سواء في استخراج بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، فمنذ ميلاده وليس لديه أي مشاكل في أوراق إثبات الشخصية.

وتابع المصدر: عودة الأمير محمد علي إلى مصر ليس وراءها أي أهداف أو طموحات سياسية، وهو بعيد كل البعد عن السياسة، وما يتردد أنه عاد إلى مصر هذه الأيام غير حقيقي، ولكن الناس "تركب الموجة"، خلف أي معلومة يمكن إطلاقها، وذلك دون تحقق منها.

وقد تردد أن محمد علي، رجل الأعمال البالغ من العمر 46 عامًا، قد عبر في تصريح خاص لوكالة فرانس برس، عن سعادته بعودته إلى "الوطن المستعاد" الذي تركته عائلته بعد عام 1952 الذي أنهى حقبة الملكية في مصر وأدى إلى صعود جمال عبد الناصر إلى السلطة.

وأشار الأمير محمد علي إلى أن عودته قد تمثل "شكلاً من أشكال المصالحة التاريخية بين مصر الملكية والجمهورية" في نظر بعض المصريين، معتبراً أن ذلك خطوة نحو إعادة الاعتبار لإرث عائلته. ومع ذلك، أكد أنه ليس لديه أي طموحات سياسية، وأن الهدف الأساسي من العودة هو الحفاظ على تاريخ العائلة الملكية وتقديمه للأجيال القادمة.

كما تردد أن محمد علي، منذ ولادته في القاهرة، اضطر للانتظار سنوات قبل أن يتمكن من الحصول على جواز سفر مصري في عام 2020. وذكر أن والده فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، كان مصمماً على أن يولد ابنه في مصر رغم وجود العائلة في المنفى، وهو ما تحقق بتدخل ملك المغرب آنذاك، الذي أقنع الرئيس المصري آنذاك، أنور السادات، بمنح استثناء يسمح للملكة فضيلة، والدة محمد علي، بأن تضع مولودها في القاهرة.

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