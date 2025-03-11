"خياران".. عمرو أديب يعلق على موقف الأهلي من مباراة الزمالك الليلة

كتب- محمد نصار:

علق الإعلامي عمرو أديب، على موقف النادي الأهلي من مباراة القمة مع غريمه التقليدي، نادي الزمالك.

وقال "أديب"، عبر حسابه على منصة "إكس": الأهلي أمامه أحد اختيارين إما أن يكون حنفي وإما أن يكون تاريخي، في بعض الأحيان الانسحاب أكرم من التخلي عن المبادئ.

وكان أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، قبل قليل، بشأن خوض مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي، بحكام مصريين.

وجاء في البيان، أن مجلس إدارة النادي ناقش في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة".

وأعلن الأهلي، تمسكه بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة، وأنه في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

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