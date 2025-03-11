الحرارة 35 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة وتحذر للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ووجود توقعات بمزيد من الارتفاع.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا خلال الأيام المقبلة، بسبب الكتل الهوائية الحارة ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف غانم في تصريحات تليفزيونية، أن الحرارة تصل لـ 30 درجة على القاهرة بداية الأسبوع المقبل، و35 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس مستقرة على كافة الأنحاء وسط ارتفاع الحرارة وزيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبي للرياح.

وأكدت أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وحذرت المواطنين بضرورة الحفاظ على الملابس الشتوية خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع الحرارة مرة أخرى في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

الإسكان: بدء رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"ولم يفوزوا في القرعة

تطوير العتبة.. تغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي

إجازة عيد الفطر 2025.. بدء حجز تذاكر قطارات العيد