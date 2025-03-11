فيلمان تسجيليان بالندوة التثقيفية 41 للقوات المسلحة حول تضحيات المصريين وثورة 19

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

تم عرض فيلم تسجيلي أكد أن مصر عبر عصورها الطويلة شهدت محطات فارقة في تاريخها، حيث قدم شعبها تضحيات عظيمة وقدموا أرواحهم فداء للبلد ليحفظوا لها الأمن والأمان الذي نعيشه حاليا، وأن الدور الحالي لنا هو تحقيق أحلام الشهداء وتنفيذ تنمية شاملة ومشروعات عملاقة، مشيرا إلى أن مصر تشهد حاليا طفرة هندسية وعمرانية لم تحدث منذ 100 عام.

وتم عرض فيلم تسجيل تناول أحداث ثورة 1919 بتقديم الفنان آسر ياسين، والذي تناول فيه القبض على سعد باشا زغلول ونفيه، لأنه كان يجمع توقيعات من الشعب المصري لتحرير مصر واستقلالها، وتحدث الفيلم عن تضحية المصريين بحياتهم من أجل بلادهم يتم تحريرها من الاستعمار، كما سلط الضوء على مشاركة السيدات في ثورة 1919 وكانت أولهم السيدة حميدة خليل شهيدة الحرية.

ووجه الفيلم رسالة بالوحدة الوطنية وهتافهم بيحيا الهلال مع الصليب.. وتحدث عن أحداث 1935 ونزول الطالب عبدالمنعم رياض الشوارع في مظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي، وكيفية التحاقه بالكلية الحربية، وسلط الضوء على دخوله الحربية وتخرجه منها لتكملة مسيرة ولده ليكون ضابط في سلاح المدفعية.

وأوضح الفيلم أنه تم جمع كل البطل معا في دفعة واحدة في الحربية وهم: شهيد الكلمة والوطن والسلام، مشيرا إلى أن القدر جمعهم في مكان وزمان واحد لهدف لم يكن معلوم أو أحد يتخيله.

كما أشار الفيلم إلى حرب فلسطين وتقديم الدعم إلى شعب غزة ودخول مصر حرب 1948 والتي شارك فيها البطل عبد المنعم رياض العقل المفكر في إدارة العمليات والخطط واستمر في رحلة العلم والقيادة؛ حيث سافر إلى الاتحاد السوفيتي ودرس في أكاديمية فرونز العسكرية وتعلم اللغات.

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