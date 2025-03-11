بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية 41 للقوات المسلحة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتعقد الندوة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان "شعب أصيل"، وبحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس السيسي، من خلال الرابط التالي:

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