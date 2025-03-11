إعلان

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية 41 للقوات المسلحة

01:22 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتعقد الندوة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان "شعب أصيل"، وبحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس السيسي، من خلال الرابط التالي:

اقرأ أيضًا:

ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

الإسكان: بدء رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"ولم يفوزوا في القرعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة مركز المنارة للمؤتمرات التجمع الخامس يوم الشهيد والمحارب القديم يوم الشهيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة