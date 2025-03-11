برلمانية تطالب باستدعاء وزير العمل لإجبار العمالة المؤقتة بجامعة حلوان على توقيع عقود مجحفة

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، بسبب العمال المؤقتون بجامعة حلوان، الذين خدموا لأكثر من 13 عامًا، حيث فوجئوا بإنهاء تعاقدهم وإجبارهم على توقيع عقود جديدة مجحفة تهدر حقوقهم المالية والوظيفية، دون أي مبرر قانوني.

وقالت النائبة، إنه تم التعاقد مع العاملين منذ 2012 قبل صدور قانون الخدمة المدنية 2016، وعقودهم معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت أن بعضهم يتعرض لضغوط للتوقيع تحت التهديد أو دون معرفة كافية ببنود العقود الجديدة.

وأشارت إلى أن إنهاء العقود القديمة سيؤثر سلبًا على الجامعة، العاملين وأسرهم، خاصة مع خروج العديد من الموظفين إلى المعاش.

وطالبت النائبة، في طلب الإحاطة، بحماية العاملين واستمرار العقود القديمة المعتمدة، ووقف إجبارهم على توقيع العقود الجديدة، والتأكيد على عدم أحقية الجامعة في إنهاء العقود أو تهديد الموظفين، وإيجاد حلول عاجلة تضمن حقوق العاملين دون ضرر.

كما طالبت النائبة باستدعاء وزير العمل لمناقشة أسباب تغيير العقود والمبررات التي دفعت الجامعة لاتخاذ هذه الإجراءات.

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