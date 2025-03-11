تطوير العتبة.. تغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، تغير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع خطة تطوير منطقة العتبة الخضراء بوسط القاهرة، بالتعاون مع إدارة المرور للقضاء على تكدس السيارات وتنظيم حركة الدخول والخروج بهذه المنطقة الحيوية.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان، إنه تم البدء في تغيير خطي 800 مم و150 مم بمنطقة العتبة ضمن برنامج التطوير المحدد للمنطقة بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة وشركات الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وينتهي العمل بهذه الخطوط خلال أسبوع حتى يمكن للمحافظة الانتهاء من باقي المشروعات التي تقوم بها.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتغير الخطوط الحالية التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 70 عاما.

وأفاد المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه يتم الآن تغير خط كامل بطول 12 بوصة بمنطقة العتبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في هذه المنطقة، ووضع الدراسات الكاملة لتنفيذ كامل الأعمال ضمن برنامج التطوير الحالي للمنطقة.