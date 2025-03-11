إجازة عيد الفطر 2025.. بدء حجز تذاكر قطارات العيد

كتب- محمد نصار:

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، في حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك لعام 2025.

ويُتاح الحجز يوميًا بدءًا من الساعة 8 صباحًا، للمسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك من محطة القاهرة، وفق الجدول التالي:

- 11 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 25 مارس 2025.

- 12 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 26 مارس 2025.

- 13 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 27 مارس 2025.

- 14 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 28 مارس 2025.

- 15 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 29 مارس 2025.

- 16 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 30 مارس 2025.

ونصحت الهيئة، المواطنين، بالحجز مبكرًا لضمان توفر المقاعد، خاصة خلال فترة الإقبال الكبير على السفر بمناسبة العيد.

اقرأ أيضًا:

قرارات جمهورية بتعيين قيادات في 13 جامعة حكومية

بهدف الوصول لـ 100 مليار دولار.. رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات