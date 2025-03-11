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ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

10:44 ص الثلاثاء 11 مارس 2025
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت الأرصاد، استمرار الموجة الحارة، لافتة إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الهيئة، أن مصر تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس يصاحبه هدوء نسبي للرياح.

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