اليوم.. "النواب" يناقش منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف بمصانع السكر

كتب- نشأت علي:

يواصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.