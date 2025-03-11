مصطفى يونس يكشف عن أول راتب تقاضاه في الأهلي

كتب- حسن مرسي:

عبّر مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن ارتباطه العميق بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه كرس حياته له منذ الطفولة.

خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أرجع يونس، هذا العشق إلى تأثير شخصيات أسطورية مثل الكابتن صالح سليم، رمز النادي الأيقوني، والكابتن مصطفى حسين، الذي وصفه بـ"الأب الروحي" لناشئي القلعة الحمراء، مشيرًا إلى دورهما في تعميق الانتماء للأهلي عبر الأجيال.

وأوضح يونس أن مصطفى حسين كان يتولى رعاية فرق الناشئين بمختلف فئاتها العمرية، من الشباب تحت 21 عامًا إلى أصغر الأشبال في المدرسة الكروية، مؤكدًا أن هذا الاهتمام هو ما شكّل جيلًا يتنفس حب الأهلي.

وأضاف أن هذا الشغف لم ينشأ صدفة، بل كان نتاج بيئة غنية بالقيم والرموز التي غذت روحه منذ الصغر.

وفي استعادة لبداياته، كشف يونس عن لحظة فارقة في مسيرته، حيث كان أول ناشئ في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1907 يحصل على راتب شهري قدره خمسة جنيهات، وهو في السادسة عشرة من عمره.

ووصف هذا المبلغ بأنه كان ثروة بالنسبة له وقتها، مقارنةً بالثلاثة قروش التي كانت والدته تخصصها له كمصروف يومي للمدرسة، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة دفعته للعمل بجد ليثبت جدارته داخل النادي الذي أصبح جزءًا من هويته.

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