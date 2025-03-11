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الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية خلال الساعات المقبلة

04:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

الطقس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية".

كما توقعت استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث توقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

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