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استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

ارتفاع درجات الحرارة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 16 مارس 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما حذرت من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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