أحمد موسى: توجيهات رئاسية بطرح 400 ألف وحدة سكنية قريبًا

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن استعداد الدولة لطرح 400 ألف وحدة سكنية قريبًا، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط ستكون متاحة عقب عيد الفطر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل ومتوفرة في معظم المحافظات المصرية، مؤكدًا أن بعض الوحدات جاهزة للتسليم فورًا، بينما سيتم تسليم باقي الوحدات بعد العيد.

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير الإسكان لجميع المصريين، سواء في الداخل أو للمصريين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة "بيت الوطن"، والتي تستهدف ربطهم بوطنهم عبر وحدات سكنية متاحة في أغلب المحافظات.

وأشار موسى إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا ضخمًا، حيث قام العديد من المواطنين بدفع مقدمات الحجز منذ عام، وهم على وشك استلام وحداتهم، كما أكد أن جميع الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان تحظى بطلب كبير.

وذكر موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على الخطوات التنفيذية المتخذة في إطار مبادرتي "بيتك في مصر" و"بيت الوطن"، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت تقريبًا في تنفيذ مليون وحدة سكنية كما وعد الرئيس.

وأكد أن الدولة توفر وحدات سكنية لكل فئات المجتمع، حيث يحصل المستفيد على الشقة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فورًا.

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