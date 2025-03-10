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أحمد كريمة: استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها حرام

10:26 م الإثنين 10 مارس 2025

الدكتور أحمد كريمة

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كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها حرام، موضحًا أنه لا يجوز عرض الجسد الآدمي بعد الموت من أجل الفرجة عليها.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج " أصعب سؤال" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن عرض التماثيل والمعابد والمباني، والتماثيل حلال لا يوجد بها مشكلات، لأنها تعبر عن حضارة شعب.

ولفت إلى أن "استخراج جثامين أجدادنا الفراعنة وعرضها فى فاترينات حرام".

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أحمد كريمة جامعة الأزهر الأزهر الشريف مومياوات الفراعنة برنامج أصعب سؤال مصعب العباسي
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