ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث توقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وتابعت: "تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية".

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء كالتالي:-

