9668 شهادة "طبيب حر" في 2024.. لماذا يغادر الأطباء العمل الحكومي؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن تقدم 9668 طبيبًا بطلبات لنقابة الأطباء لاستخراج شهادة طبيب حر أو "لم تسجل له جهة عمل"، وذلك حتى نهاية العام المنقضي 2024.

وأوضح "أمين" في تصريحات لمصراوي، أن عدد الأطباء الراغبين في استخراج شهادة "طبيب حر" -والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية- في زيادة مطَّردة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي وقفة عاجلة لتصحيح أوضاع الأطباء.

وبحسب بيانات نقابة الأطباء، فهذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السنوات الماضية، ففي عام 2016 كان العدد 1044، وفي 2017 كان 2549، وفي عام 2018 كان العدد 2612، وعام 2019 كان 3507، وفي 2020 كان العدد 2968، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيب وطبيبة.

وأضاف أمين: "وزارة الصحة بدأت مؤخرًا تُشدد من إجراءات قرارات إنهاء الخدمة، وبعض الأطباء ينقطعون عن العمل دون إنهاء الخدمة، وهذه الإحصائية تعبر عما تقدم للنقابة لكن ربما بعض الأطباء انقطعوا عن العمل خلال 2024، لكنهم تقدموا هذا العام لاستخراج شهادة طبيب حر".

لماذا ارتفع عدد الأطباء المستقيلين من الحكومة؟

وعن أسباب زيادة عدد الأطباء المستقيلين من الحكومة، أوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن الأسباب لا تزال ثابتة حتى الآن، وعلى رأسها تناول القضايا الطبية بوسائل الإعلام قبل البت فيها قضائياً ما يعني التشهير بالأطباء، وكذلك تدني الأجور وسوء بيئة العمل، مع معوقات في تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

ما إجراءات قيد "الطبيب الحر"؟

وبحسب نقابة الأطباء، فإن إجراءات استخراج شهادة طبيب حر بالنسبة للعاملين بوزارة الصحة، تتمثل في تقديم قرار إنهاء خدمة أو إلغاء التكليف أو ما يفيد بعدم التقدم لأي حركة تكليف بوزارة الصحة.

أما بالنسبة لنواب الجامعة أو المنتدبين من وزارة الصحة لأي وزارة أخرى: تقديم قرار إنهاء الخدمة (إنهاء النيابة) من الجامعة أو الوزارة الأخرى المنتدب إليها بجانب قرار إنهاء خدمة أو إلغاء تكليف من وزارة الصحة أو ما يفيد بعدم التقدم لأي حركة تكليف بوزارة الصحة.

وبالنسبة للأطباء الأساسيين العاملين بالجامعات أو بأي وزارة أخرى غير وزارة الصحة: تقديم ما يثبت أنه يعمل كقوة أساسية ومعين بهذه الجهة بالإضافة إلى قرار إنهاء الخدمة الصادر من الجامعة أو الوزارة الأخرى.

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