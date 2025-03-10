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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

05:52 م الإثنين 10 مارس 2025

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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نشأت علي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل في جلسة الغد.

وانتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، على أن يتم استكمال المناقشات في جلسة غد الثلاثاء.

كما وافق مجلس النواب، اليوم على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

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جلسة مجلس النواب حنفي جبالي
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