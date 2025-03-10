"مياه القاهرة" تحذر من التعامل مع أحد موظفيها: مفصول من 2023

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عدم مسئوليتها نهائيًا عن أي تصرف أو تعاملات يقوم بها إسلام جمال أحمد حسين حسنين، باسم الشركة.

وقالت الشركة، في بيان، الاثنين، إن المذكور تم فصله من الخدمة منذ عام 2023، وإنها تخلي مسئوليتها تمامًا عن أي أعمال أو تعاملات خاصة بشركة مياه الشرب بالقاهرة يقوم بها.

وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 أو عبر الواتساب على رقم 01206665125.

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