إنهاء تكليف رئيس الهيئة.. حركة تغييرات جديدة بوزارة الأوقاف -مستند

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حركة تغييرات جديدة بين قيادات الديوان العام وهيئة الأوقاف المصرية.

ونصت المستندات التي حصل مصراوي على نسخة منها، على إجراء حركة التغييرات التالية:

- إنهاء تكليف أحمد عطية رئيس هيئة الأوقاف.

- تكليف خالد محمد الطيب بمنصب رئيس هيئة الأوقاف.

- تجديد تكليف الدكتور أيمن أبو عمر في منصب مدير أوقاف كفر الشيخ، وتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

- تكليف محمود فتحي حامد مدير الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- تكليف أشرف محمد عبدالفتاح الرئيس السابق للإدارة المركزية للموارد البشرية، بتسيير أعمال د مدير الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.

في الوقت نفسه، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف الجديد، عقب جلسة التسليم والتسلُّم للمهام بينه وبين أحمد عطية، الرئيس السابق للهيئة، وذلك بحضور قيادات وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الأوقاف في تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الوقف، مشددًا على ضرورة العمل وفق رؤية الدولة لتعظيم العوائد الوقفية وتنميتها لصالح المشروعات الوطنية والخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الأوقاف في خدمة المجتمع.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في تطوير آليات الاستثمار الوقفي، وتبني رؤى مبتكرة لتعظيم العائدات، من خلال إدارة أصول الوقف بكفاءة عالية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية، بما يعود بالنفع على المشروعات الاجتماعية والخدمية، التي تمثل أحد المحاور الرئيسة لرسالة الأوقاف.

وقد شهد وزير الأوقاف مراسم تسلم رئيس الهيئة الجديد لمهامه بمقر هيئة الأوقاف بالدقي، إذ أكد أن الوزارة حريصة على ترسيخ مبدأ التسلُّم والتسليم المؤسسي، بما يضمن انتقال الأمانة بسلاسة وكفاءة وتجرد، في إطار من الاحترام والتقدير لكل من أسهم في خدمة الوزارة وهيئاتها المختلفة.

وفي كلمته، أكد خالد محمد الطيب أنه يتشرف بتولي مسئولية إدارة الهيئة التي تحظى بتقدير واحترام كبيرين، مشيدًا بتكاتف أبناء هيئة الأوقاف للنهوض بها، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستثمار الوقفي، وتحديث آليات العمل داخل الهيئة، وتوسيع مجالات الإنفاق الوقفي على مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وفقًا لرؤية الوزارة والدولة في تعظيم الاستفادة من موارد الوقف. كما شدد على أهمية التطوير الإداري والتحول الرقمي، لتعزيز الأداء ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

كما كرَّم الوزير أحمد عطية؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته للهيئة، ومشيدًا بما قدَّمه بإخلاص وتفانٍ في أداء عمله. وأعرب عن تقديره لمسيرته المهنية، معتبرًا هذا اليوم يوم وفاء وتكريم لكل من خدم الوزارة بإخلاص.

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