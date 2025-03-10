القوات المسلحة: ضبط أكثر من 34 ألف فرش حشيش و365 لفافة من مخدر الهيدرو

ضبط أكثر من 34 ألف فرش حشيش و365 لفافة من مخدر اله

كتب- محمد سامي:

نجحت إحدى الوحدات البحرية بقاعدة البحر الأحمر، في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي.

وتمكنت الوحده البحرية أثناء القيام بأعمال التأمين بنطاق مسئوليتها من اكتشاف وضبط 2 فلوكة تقوم بأعمال التهريب لكميات من المواد المخدرة تشمل 34750 فرشًا من مخدر الحشيش، و365 لفافة من مخدر الهيدرو الجاف.

وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمرارًا لجهود القوات البحرية في إحكام السيطرة الأمنية على السواحل البحرية المصرية كافة.

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