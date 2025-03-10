تفتيش مفاجئ.. أسباب خفض الدرجة الوظيفية لمسؤول بمحطة كهرباء سيدي كرير

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس محمد الباتع، رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، قرارًا بخفض الدرجة الوظيفية لمدير عام الغلايات بمحطة سيدي كرير، على خلفية ملاحظات تم رصدها خلال قيام لجنة من الوزارة بمتابعة العمل بالمحطة على هامش زيارات تفتيش لمحطات الشركة المختلفة؛ لإعداد تقارير مفصلة عن عمل وكفاءة كل محطة وما بها من وحدات وعرضها على وزير الكهرباء.

ورصدت اللجنة خلال زيارتها محطة كهرباء سيدي كرير، ملاحظات فنية تمثل خطورة على عمل واستقرار الغلايات الموجودة؛ مما اضطر اللجنة إلى رفع تقريرها بوجود إهمال وعدم متابعة دورية لعمل الغلايات.

وقام رئيس الشركة بإجراء زيارة مفاجئة لمقر المحطة، يرافقه رئيس قطاعات الشؤون الفنية بالشركة؛ لمراجعة العمل داخل المحطة، والعمل على تلافي الأخطاء التي تم رصدها من قِبل لجنة الوزارة، لتصحيح الأوضاع؛ وهو ما اعتبره المدير العام تدخلًا سافرًا في عمله، وعليه قام بتقديم طلب للاعتذار عن الدرجة الوظيفية وإعفائه من مهام مدير عام الغلايات.

وأصدر رئيس الشركة قرارًا تضمن نزول مدير عام الغلايات بدرجة كبير مهندسين بقطاع الورش المركزية بالشركة .

اقرأ أيضًا:

موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس

اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية

خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟