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صور.. إيقاف جميع قطارات خط (بشتيل/ المناشي/ إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر

12:33 م الإثنين 10 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عرض 11 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف جميع قطارات خط (بشتيل/ المناشي/ إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر للتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال محطة محور روض الفرج والتي لم يكن مقررًا لها الوقوف بالمحطة.

ويشمل القرار القطارات أرقام (663 - 685 - 687 - 693 - 666- 674 - 678 - 692)، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12/3/2025.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات أرقام (682 - 677 - 669) طبقًا للجداول المرفقة، وباقي القطارات تسير طبقًا لجداولها الحالية.

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشتيل المناشي إيتاي البارود محطة الكوم الأحمر
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