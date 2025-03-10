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موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس

10:53 ص الإثنين 10 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 9 صورة
    الموجة الحارة
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تعرض البلاد لموجة حارة.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن مصر تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبي للرياح.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة، مطالبة بعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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