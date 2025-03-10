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لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%

02:50 ص الإثنين 10 مارس 2025

النائب محمد عطية الفيومي

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كتب- حسن مرسي:

نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتم تداوله حول زيادة الإيجار القديم للغرض السكني بنسبة 15%.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة الموطن"، على قناة "الحدث اليوم"، وصف الفيومي هذه الأنباء بأنها "عارية تمامًا من الصحة"، مؤكدًا أن نسبة الـ15% المذكورة تخص قانونًا قديمًا يتعلق بالأشخاص الاعتبارية للغير السكني، وليس للإيجارات السكنية.

وأوضح الفيومي أن القانون الذي ينص على زيادة بنسبة 15% صدر عام 2022، وهو خاص بالأشخاص الاعتبارية ولا علاقة له بالإيجارات السكنية.

وأكد أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

ويشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.

وتدرس الحكومة حاليًّا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

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محمد عطية الفيومي جلس النواب جنة الإسكان لإيجار القديم
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