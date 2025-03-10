خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟

كتب- محمد صلاح:

انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء من الشقق السكنية بمختلف المناطق، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات أبرزها ما هي الخطوات المتبعة عند سرقة العداد خشية تعرض المواطن لاي أضرار قانونية من جانب شركة الكهرباء؟.

ويوضح "مصراوي" بعض النقاط التالية بشأن خطوات الإبلاغ عن واقعة سرقة عداد كهربائي:

أولا :- يقوم المواطن او المشترك الذي تعرض للسرقة بتحرير محضرًا بقسم الشرطة التابع له.

ثانيا :- يقوم المشترك صاحب البلاغ بأخذ صورة من المحضر وتقديمها للكهرباء.

ثالثا:- يقوم فرع الكهرباء التابع له المشترك صاحب الشكوى أو البلاغ بتركيب عداد جديد بعد سداد قيمته.

رابعا:- يقوم المشترك بسداد قيمة العداد الجديد مسبق الدفع.

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