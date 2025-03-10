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اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية

08:30 ص الإثنين 10 مارس 2025

رغيف الخبز

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كتب- محمد سامي:
تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، لإطلاق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز المدعم بالمغذيات الأساسية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تيسير عمل المخابز خلال شهر رمضان 2025 ، حيث تعمل يوميا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.

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رغيف الخبز وزارة التموين المغذيات
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