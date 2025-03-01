أحمد موسى تعليقًا على مشادة ترامب وزيلينسكي: "حبكة درامية"

كتبت- داليا الظنيني:

وصف الإعلامي أحمد موسى المشادة الكلامية التي شهدها البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه من جهة، ونظيره الأوكراني زيلينسكي، بأنها "حبكة درامية" وأزمة غير مسبوقة على الساحة السياسية.

وأكد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المواجهة لم تكن مجرد خلاف عابر، بل كانت بمثابة "إهانة واضحة" للرئيس الأوكراني، معتبرًا أن زيارة واشنطن باتت "فخًا" لمن يذهب إليها، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي تمارس على القادة الدوليين هناك.

وأضاف موسى أن المشهد الذي تناقلته وسائل الإعلام العالمية يعكس "عبثية" غير مسبوقة في العلاقات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن ترامب لم يكتفِ بالمشادة الكلامية، بل قام بوضع يده على كتف زيلينسكي بطريقة وصفت بأنها استعلائية، كما عرض عليه الحماية مقابل الاستفادة من ثروات أوكرانيا.

وتابع موسى قائلًا إن زيلينسكي، رغم موقفه الحرج، حاول الدفاع عن نفسه واتجه لإجراء اتصالات مع الرئيس الفرنسي ورئيس حلف الناتو قبل التوجه إلى بريطانيا للقاء رئيس الوزراء، في محاولة منه لكسب دعم الحلفاء.

وختم موسى بأن المستفيد الأكبر من هذه الأزمة هو روسيا، معتبرًا أن ترامب يُفضل افتعال مثل هذه المشادات ليظل محور الاهتمام الإعلامي.

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