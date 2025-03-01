حدث في 8ساعات| مدبولي يلتقي نظيره الفلسطيني.. وهذه أبرز الظواهر الفلكية في سماء مارس

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بنظيره الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، لبحث عدد من القضايا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

انطلاق أولى حلقات "أجمل ناس" لعمرو الليثي على شاشة "الحياة"

انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج «أجمل ناس» للإعلامي الدكتور عمرو الليثي، المُذاع على شبكة تليفزيون الحياة، والتقى خلالها «الليثي» مع «أبطال رمضان» أي العمال الذين يعملون في «نهار وليل رمضان».

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وزارة الثقافة تطلق مشروع "الليلة الكبيرة في كل مكان"

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مشروع "الليلة الكبيرة في كل مكان"، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان، في إطار جهودها للحفاظ على التراث المصري وتعزيزه.

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وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف ومنظومة ري المسطحات الخضراء بـ 15 مايو

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 30 ألف م3/ يوم، ومنظومة ري المسطحات الخضراء بمياه الصرف المعالجة بمدينة 15 مايو، ضمن أعمال مشروعات رفع كفاء مرافق المدينة، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمشروعات.

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مش قادرة أرد على حد.. ريهام سعيد تصل مصر بعد احتجازها 3 أيام في لبنان

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، وصولها إلى مصر، بعد احتجازها الأسبوع الماضي في لبنان.

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وزير الصحة يتفقد مستشفى المقطم في زيارة مفاجئة.. ويحيل المتغيبين للتحقيق

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى المقطم للتأمين الصحي، اليوم السبت، في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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"بيت الزكاة" يُقدم 3000 وجبة لإفطار الصائمين بالجامع الأزهر

يقدم "بيت الزكاة والصدقات" 3000 وجبة يوميًا لإفطار الصائمين من مرتادي الجامع الأزهر من الطلاب الوافدين والمصريين المغتربين المستحقين.

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أبرز الظواهر الفلكية في سماء مارس.. خسوف وكسوف وبدء الربيع واقترانات كوكبية

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أبرز الظواهر الفلكية التي سيشهدها شهر مارس والتي تشمل خسوفًا للقمر وكسوفًا للشمس، إلى جانب بداية فصل الربيع، بالإضافة إلى مجموعة من الاقترانات الفلكية بين الكواكب والنجوم، التي يمكن مشاهدتها في السماء خلال الشهر الجاري.

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فرص أمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

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آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. ومصير جولاته الدعوية

كشفت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، آخر تطورات حالته الصحية، ردًا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام.

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رئيس الوزراء: عرض خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة على القمة العربية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وزير الخارجية، وذلك بمقر مجلس الوزراء، لبحث واستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التى ستعرض على القمة العربية.

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صور أول عملية زراعة كبد من متبرع حي بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء أول عملية زراعة كبد من متبرع حي داخل مستشفيات الهيئة، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

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"مدبولي" يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث عدد من القضايا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نظيره الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، لبحث عدد من القضايا.

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