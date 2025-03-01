حالة الطقس.. ارتفاع الحرارة وتقلبات جوية بنهاية الأسبوع

وزارة الثقافة تطلق مشروع "الليلة الكبيرة في كل مكان"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بداية من اليوم، حيث تسجل القاهرة 22 درجة وتصل خلال الأيام المقبلة لـ 24 درجة.

وأضافت غانم، في تصريحات تليفزيونية، أن حالة الطقس ستشهد بنهاية الأسبوع تقلبات جوية جديدة تنخفض معها درجات الحرارة مرة أخرى، ليعود الطقس إلى طبيعته الشتوية الدافئة.

وطالبت المواطنين بعدم الانخداع في حالة الجو ارتفاع درجات الحرارة حيث تبقى الأجواء باردة ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، لافتة إلى أن ارتداء الملابس الشتوية المناسبة ضروري خلال الفترة الحالية.

وتابعت: يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري، جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد وتصل سرعتها إلى 34 كم/س.

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