إعلان

حالة الطقس.. ارتفاع الحرارة وتقلبات جوية بنهاية الأسبوع

08:13 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الطقس (23)
  • عرض 8 صورة
    الطقس (15)
  • عرض 8 صورة
    الطقس (17)
  • عرض 8 صورة
    الطقس (20)
  • عرض 8 صورة
    الطقس (22)
  • عرض 8 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 8 صورة
    الطقس (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بداية من اليوم، حيث تسجل القاهرة 22 درجة وتصل خلال الأيام المقبلة لـ 24 درجة.

وأضافت غانم، في تصريحات تليفزيونية، أن حالة الطقس ستشهد بنهاية الأسبوع تقلبات جوية جديدة تنخفض معها درجات الحرارة مرة أخرى، ليعود الطقس إلى طبيعته الشتوية الدافئة.

وطالبت المواطنين بعدم الانخداع في حالة الجو ارتفاع درجات الحرارة حيث تبقى الأجواء باردة ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، لافتة إلى أن ارتداء الملابس الشتوية المناسبة ضروري خلال الفترة الحالية.

وتابعت: يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري، جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد وتصل سرعتها إلى 34 كم/س.

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

دعم إضافي لـ10 ملايين شخص.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس أمطار السواحل الشمالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| 4 علامات تشير إلى إصابتك بمرض السكري والكوليسترول
حالة الطقس.. ارتفاع الحرارة وتقلبات جوية بنهاية الأسبوع
دراما وتليفزيون| أول منشور من ياسمين عبدالعزيز بعد حديث أحمد العوضي عنها مع رامز جلال
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (مُحدث)